Глава Туркменистана отправился в Астану

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 августа Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Республику Казахстан, чтобы принять участие в предстоящей в Астане 6-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Для участия в саммите в Астану также прибыли Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, в качестве почетного гостя был приглашен Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Повестка дня саммита включала рассмотрение вопросов развития регионального сотрудничества в политическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном аспектах, сферах обеспечения безопасности, транспорта и связи, энергетики и других.

По итогам Саммита был подписан ряд документов:

Совместное заявление по итогам шестой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии,

Концепция развития региональной кооперации «Центральная Азия–2040»

решение шестой Консультативной встречи глав государств ­Центральной Азии «О награждении Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева Почётным Знаком глав государств Центральной Азии».

По итогам пятисторонней встречи на высшем уровне также была принята Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2025–2027 годы.

На полях саммита глава Туркменистана провел встречи с коллегами Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, с которыми обсудил приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества, после чего отбыл в Ашхабад.

В рамках встречи на высшем уровне в Астане также был проведен совместный бизнес-форум стран-участниц Диалога «Центральная Азия–Япония», а также состоялся ряд двусторонних встреч членов официальных делегаций Туркменистана и Республики Казахстан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"