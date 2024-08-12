Глава государства приветствовал участников конференции по Каспию

АШХАБАД, 12 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился с приветствием к участникам и гостям научно-практической конференции «Кас­пийское море: партнерство для устойчивого развития», приуроченной к празднованию отмечаемого сегодня Дня Каспийского моря.

В обращении говорится:

"Уважаемые участники конференции!



От всей души поздравляю с Днем Каспийского моря, ежегодно отмечаемым 12 августа на высоком уровне, и началом работы научно-практической конференции «Кас­пийское море: партнерство для устойчивого развития»!



Туркменистан регулярно выступает со стратегически значимыми инициативами по наращиванию торгово-экономических и социально-культурных связей в Каспийском регионе. Они обретают широкую поддержку со стороны прикаспийских государств. Вместе с тем нами предпринимаются масштабные программные шаги для превращения Каспия в зону мира, доверия и экологического благополучия.



Первый Каспийский саммит состоялся в Ашхабаде в 2002 году по инициативе Туркменистана. Это знаменательное событие в значительной мере предопределило ныне прочную основу сотрудничества прикаспийских государств во всех областях, а также придало существенный импульс разрешению множества вопросов, необходимых для согласованного регионального взаимодействия.



Вместе с тем первый Каспийский саммит сыграл исключительную роль в последующей разработке ряда многосторонних документов по Каспию, в частности, Рамочной конвенции по защите морской среды и Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.



По предложению Туркменистана 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза» состоялся первый Каспийский экономический форум. Сам форум, цель которого расширение торгово-экономических связей для развития прикаспийских государств посредством оптимального задействования их транспортно-транзитного потенциала, раскрыл новые направления комплексного экономического партнерства с учетом интересов каждого.



Шестой Каспийский саммит, прошедший в Ашхабаде в 2022 году, ознаменовал новый шаг в поддержании конструктивного сотрудничества между прикаспийскими государствами и определил ключевые задачи по охране экологии моря.



Руководствуясь политикой позитивного нейтралитета, Туркменистан последовательно прилагает усилия для превращения Каспия в море мира, доверия и дружбы. Наша страна привержена наращиванию тесных контактов между прикаспийскими государствами в энергетике, транспорте и логистике, промышленности и торговле.



Актуальное направление взаимодействия, на котором сфокусированы прикаспийские государства, – охрана морской среды и поддержание экологического благополучия, которые совокупно образуют удивительный биоценоз, чувствительный к воздействию негативных явлений, в том числе к изменению климата.



В этой связи Туркменистан призывает страны региона и заинтересованные международные структуры продолжить совместные исследования для сохранения богатой экосистемы и биологического разнообразия Каспия. Нами также выдвинута «Каспийская экологическая инициатива», которая предоставит возможность для предметного и профессионального взаимодействия по широкому кругу вопросов в Каспийском регионе. Ее реализация, убеждены, позволит консолидировать усилия по поддержанию экологического благополучия и существенно скоординировать целевые меры в будущем.



Уважаемые участники конференции!



Дорогие гости!



Приуроченные к Дню Каспийского моря форум, культурные и спортивные мероприятия послужат дальнейшему укреплению мира, дружбы, братства и доверия в регионе.



Еще раз искренне поздравляю с Днем Каспийского моря!



Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и больших успехов в работе!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"