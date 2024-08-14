Глава МИД Туркменистана отправился с визитом в Турцию

Глава МИД Туркменистана отправился с визитом в Турцию14.08.2024 11:37
НОВОСТИ В МИРЕ, 14 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 августа руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов отправился во главе представительной делегации с визитом в Турецкую Республику.
В рамках пребывания в Анкаре глава МИД был принят Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе аудиенции были обсуждены приоритетные вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
В тот же день Рашид Мередов провел встречу с Генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султаном Раевым, с которым обсудил актуальные аспекты сотрудничества Туркменистана и ТЮРКСОЙ в сфере культуры, проведения совместных мероприятий, посвященных объявлению древнего туркменского города Анау – культурной столицей тюркского мира и объявлению 2024 года «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги».
ИП "ТУРКМЕНинформ"