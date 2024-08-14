Установлены дипотношения Туркменистана и Сейшелов

Установлены дипотношения Туркменистана и Сейшелов14.08.2024 12:42
НОВОСТИ В МИРЕ, 14 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 августа в Посольстве Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах была проведена церемония подписания «Протокола об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Сейшелы».
Подписи под документом поставили Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в ОАЭ Сердармаммет Караджаев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сейшелы в ОАЭ Жерве Муму.
Сейшельские Острова стали 154-й страной, с которыми у Туркменистана установлены дипломатические отношения.
ИП "ТУРКМЕНинформ"