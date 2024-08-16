Посол Туркменистана аккредитован в Словении

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 августа вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Словения (с резиденцией в Москве) Эсен Айдогдыев был принят Президентом этой страны Наташей Пирц-Мусар.

В ходе аудиенции посол вручил главе государства свои верительные грамоты, а также были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Эсен Айдогдыев будет совмещать эту должность с постами посла Туркменистана в Российской Федерации, Сербии, Болгарии (с резиденцией в Москве).

ИП "ТУРКМЕНинформ"