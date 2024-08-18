Главы МИД Туркменистана и Турции провели очередной раунд политконсультаций

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 августа в рамках визита руководителя внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашида Мередова в Турецкую Республику в Анкаре были проведены двусторонние политические консультации между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Турецкой Республики на уровне министров иностранных дел.

В ходе переговоров были обсуждены приоритетные вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферахе энергетики, транспорта, спорта, здравоохранения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"