Глава государства произвел кадровые перестановки

АШХАБАД, 17 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 августа Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал ряд указов, в соответствии с которыми были произведены кадровые изменения в составе руководящего аппарата Марыйского велаята.

В частности, от должности хякима города Мары Марыйского велаята как не справившийся с возложенными обязанностями был освобожден Какамырад Аманмырадов. Новым хякимом города Мары стал Какагелди Сарыев.

От должности хякима Векилбазарского этрапа Марыйского велаята как не справившийся с возложенными обязанностями был освобожден Говшутмурат Аманов. Теперь этот пост займет Даянч Атамырадов.

С должности хякима Тахтабазарского этрапа Марыйского велаята как не справившийся с возложенными обязанностями был уволен Бегмырат Гёкчеев. На этот пост назначен Мухамметсердар Ашыров.

ИП "ТУРКМЕНинформ"