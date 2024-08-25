Глава Народного собрания посетил санаторий "Арчман"

АШХАБАД, 19 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 августа Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Почетный старейшина Гурбангулы Бердымухамедов в рамках своего трудового отпуска посетил санаторий «Арчман».

Здесь глава Народного собрания провел встречу с управляющим делами Аппарата Халк Маслахаты Туркменистана, вице-президентом Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Реджепом Базаровым, с которым обсудили ход подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"