Глава государства приветствовал участников и гостей выставки «Kids Expo»

АШХАБАД, 20 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 августа Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился с приветствием к участникам и гостям международной выставки-ярмарки «Kids Expo: все для детей».

В обращении говорится:

"Уважаемые участники Международной выставки-ярмарки!



Дорогие гости!



От всей души поздравляю с началом работы Международной выставки-ярмарки «Kids Expo: все для детей», которая в году эры Возрождения новой эпохи могущественного государства, проходящем под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», впервые организована в беломраморном Ашхабаде!



В независимом нейтральном Туркменистане – крае счастливого детства, где сбываются самые сокровенные желания и достигаются грандиозные цели, дети – очаровательные цветы нашей жизни – окружены огромной заботой со стороны государства. По всей стране строятся современные учреждения дошкольного, школьного образования, физкультурно-оздоровительные и развлекательные центры, тем самым создается благоприятная социальная среда, позволяющая получать фундаментальные знания, расширять кругозор и формировать у детей лучшие нравственные черты.



Признавая детство наиболее важным периодом жизни человека, Туркменистан определяет как приоритеты всестороннюю подготовку подрастающего поколения к жизни в обществе, повышение творческой инициативности и навыков у детей, воспитание у них высоких моральных качеств, чувств патриотизма и гражданской солидарности.



На выставке-ярмарке, организаторами которой выступают Торгово-промышленная палата Туркменистана и компания «Turkmen Expo», будут представлены изделия, школьные принадлежности и электронные товары для малышей, учащихся и студентов. Вся продукция как отечественного, так и зарубежного производства высокого качества, экологически чистая и соответствует современным запросам. На полях смотра профильные компании смогут обменяться опытом, состоятся тематические мастер-классы, презентации инновационных разработок, что значительно повышает ценность столь масштабного мероприятия.



Уважаемые друзья!



Дорогие гости!



Сегодня независимый нейтральный Туркменистан последовательно и успешно воплощает в жизнь Цели устойчивого развития, провозглашенные Организацией Объединенных Наций. В этом плане наша страна активно взаимодействует с другими государствами и ведущими международными структурами в таких ключевых областях, как современное образование молодого поколения, охрана здоровья, защита интересов и прав женщин и детей.



Во время Международной выставки-

ярмарки «Kids Expo: все для детей» специа­лизированные компании получат возможность представить свои инновационные наработки – товары и услуги. Уверен, что красочные экспозиции вызовут интерес у международных партнеров, инвесторов и представителей профильной индустрии из разных стран.



Нынешняя Международная выставка-ярмарка станет знаковым событием в культурной и деловой жизни Туркменистана, так как она не просто прекрасная платформа для демонстрации возможностей бизнесменов, но и своего рода праздничное мероприятие для родителей и их детей.



Уважаемые участники Международной выставки-ярмарки!



Дорогие друзья!



Еще раз от всей души поздравляю с началом работы Международной выставки-ярмарки «Kids Expo: все для детей»!



Желаю вам крепкого здоровья, счастливой жизни и больших успехов в работе!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"