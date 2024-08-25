Глава МИД Туркменистана провел встречу с представителем деловых кругов Пакистана

АШХАБАД, 23 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 августа руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим с визитом в страну президентом и главным инженером компании «Frontier Works Organization» (Пакистан) Кашифом Назиром.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах городского развития, совершенствования дорожно-транспортной инфраструктуры, сооружения ирригационных систем, возможности реализации новых совместных проектов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"