Делегация МИД Туркменистана отправилась в Душанбе

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 августа делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахмедом Гурбановым отправилась с визитом в Республику Таджикистан.

В рамках пребывания в Душанбе делегация провела встречу с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта, энергетики, экологии и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"