В Туркменистан прибыл новый посол Камбоджи

АШХАБАД, 27 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 августа прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Камбоджа (с резиденцией в Анкаре, Турция) Сок Чеа посетил МИД Туркменистана и провел встречу с председателем Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.

В ходе проведенных встреч посол вручил свои верительные грамоты, был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, туризма.

Дипломатические отношения Туркменистана и Камбоджи были установлены 6 апреля 1995 года на основе совместного протокола.

ИП "ТУРКМЕНинформ"