В Туркменистане аккредитован посол Маврикия

В Туркменистане аккредитован посол Маврикия28.08.2024 11:57
АШХАБАД, 28 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 августа прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Маврикий (с резиденцией в г.Москва) Хесвар Джанке посетил МИД Туркменистана и провел встречу с председателем Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.
В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и Маврикия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур, сферах сельского хозяйства, управления водными ресурсами и туризма.
Дипломатические отношения Туркменистана и Маврикия были установлены 2 июля 1997 года на основе совместного коммюнике.
ИП "ТУРКМЕНинформ"