В Туркменистане аккредитован посол Маврикия

АШХАБАД, 28 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 августа прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Маврикий (с резиденцией в г.Москва) Хесвар Джанке посетил МИД Туркменистана и провел встречу с председателем Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и Маврикия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур, сферах сельского хозяйства, управления водными ресурсами и туризма.

Дипломатические отношения Туркменистана и Маврикия были установлены 2 июля 1997 года на основе совместного коммюнике.

ИП "ТУРКМЕНинформ"