В Ашхабад прибыл новый посол Сомали

АШХАБАД, 28 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 августа прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Сомали (с резиденцией в Анкаре, Турция) Фатхудин Али Мохамед провел встречу с председателем Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.

В ходе переговоров посол вручил свои верительные грамоты, был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сфере здравоохранения.

Дипломатические отношения Туркменистана и Сомали были установлены 4 ноября 2019 года на основе совместного протокола. С февраля 2020 года послом Сомали в Туркменистане (с резиденцией в Анкаре, Турция) являлся Джама Абдуллахи Мухаммед.

ИП "ТУРКМЕНинформ"