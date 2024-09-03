Глава Халк Маслахаты посетил Иран

Глава Халк Маслахаты посетил Иран29.08.2024 11:57
НОВОСТИ В МИРЕ, 29 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 августа Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отправился с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран.
В рамках пребывания в Тегеране глава Народного собрания провел переговоры в узком и расширенном форматах с Президентом ИРИ Максудом Пезешкианом, с которым обсудил ключевые аспекты развития в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, транспорта и связи, обеспечения безопасности, строительства автомобильных дорог, активизации железнодорожных перевозок и других.
По итогам переговоров были подписаны:
- Программа сотрудничества на 2025–2026 годы между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Исламской Республики Иран,
- Меморандум о взаимопонимании между Международным морским портом Туркменбаши Туркменистана и портом Амирабад Исламской Республики Иран о побратимских портовых отношениях,
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmengaz» и Национальной газовой компанией Ирана о развитии сотрудничества в области природного газа,
- Программа совместных мероприятий об углублении и расширении в перспективе сотрудничества на 2025–2026 годы между Государственной таможенной службой Туркменистана и Таможенной администрацией Исламской Республики Иран.
В тот же день глава Халк Маслахаты встретился с Верховным духовным лидером Ирана Аятоллаой Сейедом Али Хосейни Хаменеи.
ИП "ТУРКМЕНинформ"