Глава Халк Маслахаты посетил Иран

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 августа Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отправился с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран.

В рамках пребывания в Тегеране глава Народного собрания провел переговоры в узком и расширенном форматах с Президентом ИРИ Максудом Пезешкианом, с которым обсудил ключевые аспекты развития в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, транспорта и связи, обеспечения безопасности, строительства автомобильных дорог, активизации железнодорожных перевозок и других.

По итогам переговоров были подписаны:

Программа сотрудничества на 2025–2026 годы между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Исламской Республики Иран,

Меморандум о взаимопонимании между Международным морским портом Туркменбаши Туркменистана и портом Амирабад Исламской Республики Иран о побратимских портовых отношениях,

Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmengaz» и Национальной газовой компанией Ирана о развитии сотрудничества в области природного газа,

Программа совместных мероприятий об углублении и расширении в перспективе сотрудничества на 2025–2026 годы между Государственной таможенной службой Туркменистана и Таможенной администрацией Исламской Республики Иран.

В тот же день глава Халк Маслахаты встретился с Верховным духовным лидером Ирана Аятоллаой Сейедом Али Хосейни Хаменеи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"