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Глава государства поздравил учащихся и педагогов
01.09.2024 11:46

АШХАБАД, 1 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к школьникам, студентам, учителям и работникам системы образования страны с поздравлениями по случаю Дня знаний.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые учителя и работники системы образования!

Дорогие студенты и школьники!

От всей души поздравляю с замечательным праздником – Днем знаний и студенческой молодежи, который сплачивает наше общество и воодушевляет нас на грандиозные достижения в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, а также с началом нового, 2024-2025 учебного года!

Во все времена знания были наиболее ценным достоянием, чем и объясняется особое почитание турк­менами знаний и науки. Подобное отношение, которое прослеживается на протяжении всей славной истории народа, позволяло ему пополнять сокровищницу человеческой цивилизации. Сегодня, когда наша Отчизна устремлена вперед, по пути прогресса, преобразований и созидания, мы, руководствуясь национальным опытом и опираясь на передовые разработки, успешно проводим в жизнь государственные программы по реформированию отечественной сферы образования.

Принимаемые в этой области меры носят координированный и комплексный характер, что положительно сказывается не только на укреплении базы системы образования, но и на подготовке молодого поколения с фундаментальными знаниями и твердым нравственным стержнем, в духе патриотизма и ответственности за великое будущее Родины и судьбу народа. Вместе с тем прилагаемые здесь целевые усилия значительно повышают ценность науки и образования в обществе.

По случаю Дня знаний и студенческой молодежи года «Кладезь разума Махтумкули Фраги» первоклассникам, которые только входят в мир знаний, на память дарят персональные компьютеры «Bilimli», в селах и городах нашей страны проходят церемонии открытия новых школ и детских садов. Все эти события в полной мере свидетельствуют о ­достижениях отечественной системы образования и ее развитии согласно мировым тенденциям.

Мы и впредь будем уделять особое внимание решению вопросов доведения нашей системы образования до международного уровня, создания всех условий для гармоничного развития молодежи и расширения ее кругозора.

Дорогие ученики и студенты!

Поколение, которое прекрасно осознает историю и современные достижения суверенной Отчизны, предано семейным устоям, родителям, родным и близким, своему народу, обладает фундаментальными научными знаниями и всем сердцем любит родную землю, – наша гордость. Вам надлежит следовать заветам великих ученых и мудрецов – Огуз хана, Тогрул бега, Чагры бега, Алп Арслана, султана Санджара, Довлетмаммета Азади, Нурмухаммета Андалиба, Махтумкули Фраги и других. Вас, приверженных наставлениям предков о патриотизме, единстве, дружбе и братстве, должны знать как достойных продолжателей их благородных принципов, обеспечивающих связь времен, поколений и культур. Рвение в учебе, усердие в труде и стремление к созиданию, приумножению славы и авторитета Отчизны должны стать вашими ориентирами по жизни.

Уважаемые учителя и работники системы образования!

Дорогие студенты и школьники!

Ко Дню знаний и студенческой молодежи также приурочено открытие в Ашхабаде нового комплекса зданий Специализированной военной школы, которая носит имя учителя, воина, всеми уважаемого человека, чей жизненный путь служит образцом служения Родине и любви к ней, – Бердымухамеда Аннаева. Это событие вновь свидетельствует об огромном почитании нами выдающихся исторических личностей.

Сегодня по всей стране строятся современные школы, детские сады, учреждения профессионального образования, которые оснащаются передовыми компьютерными, мультимедийными технологиями и учебно-методическими принадлежностями. Улучшается научная, теоретическая и прикладная составляющая образования. Прилагаемые в этой области усилия позволяют нам доводить профильную систему до мирового уровня. Вместе с тем мы придаем огромное значение расширению дружественных и взаи­мовыгодных связей с крупными международными организация­ми и другими странами в области науки и образования.

В этот знаменательный день мы также торжественно откроем общеобразовательную среднюю школу имени Махтумкули на 540 мест в дайханском объединении «Эргеша Султанова» района Дусти Хатлонской области Республики Таджикистан.

Мы с особым уважением относимся к труду наших соотечественников, которые удостоились высокого звания – учитель. Они делают колоссальную работу для поддержания суверенитета любимой Родины и донесения до молодежи ее блестящих успехов, обеспечения счастливой жизни нашего народа, направляя силы и энергию, интеллектуальный и созидательный потенциал юных граждан на достижение грандиозных целей. Принимая Концепцию совершенствования методики обу­чения по общеобразовательным программам в Туркменистане до 2028 года, с 2024-2025 учебного года дан старт новым образовательным реформам, которые опираются на передовую мировую практику и национальные принципы системы образования.

Руководствуясь концепциями перехода на двенадцатилетнее общее среднее образование в Туркменистане, совершенствования обучения иностранным языкам, развития цифровой системы образования, повышения качества преподавания естественных и точных наук, вам надлежит последовательно совершенствовать свою работу для здорового развития и полноценной подготовки молодежи. Постоянно пребывая в творческих изысканиях с целью воспитания в духе патрио­тизма образованного, грамотного, физически крепкого и духовно богатого подрастающего поколения, вы должны добиваться блестящих результатов в повышении качества обучения.

Уважаемые учителя и работники системы образования!

Дорогие студенты и школьники!

Еще раз от всей души поздравляю с Днем знаний и студенческой молодежи и началом нового учебного года!

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, больших успехов в учебе и труде, а также семейного благополучия!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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