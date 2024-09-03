В Ашхабаде введены в строй новые объекты

АШХАБАД, 2 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел в столице торжественные церемонии ввода в строй новых объектов.

В этот день в Ашхабаде были торжественно открыты новое здание комплекса городского хякимлика и новый комплекс зданий Специализированной военной школы имени Бердымухамеда Аннаева Министерства обороны Туркменистана, который включает административно-учебный корпус, Инновационный музей, электронную библиотеку, конференц-зал, рассчитанный на 1000 мест, спортивный комплекс.

ИП "ТУРКМЕНинформ"