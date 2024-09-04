Делегация МИД Туркменистана посетила Швецию

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 сентября делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с заместителем министра Мяхри Бяшимовой посетила Швецию.

Целью поездки явилось участие в прошедших в Стокгольме туркмено-шведских политических консультациях, в ходе которых были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах обеспечения мира и безопасности, борьбы с терроризмом, экологии, транспорта, энергетики, углубления взаимодействия в рамках международных организаций.

Крмое того, делегация провела встречу с главой Группы дружбы для Центральной Азии в Риксдаге (Парламенте) Королевства Швеция, главой шведской делегации в ПА ОБСЕ Бьёрном Сёдером.

ИП "ТУРКМЕНинформ"