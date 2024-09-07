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Глава государства приветствовал финалистов детского музыкального конкурса
06.09.2024 11:23

АШХАБАД, 6 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к финалистам традиционного детского музыкального конкурса «Garaşsyzlygyň merjen däneleri».

В обращении говорится:

"Счастливые малыши, дорогие дети эры Возрождения новой эпохи могущественного государства!

От всей души поздравляю с участием в заключительном государственном туре творческого состязания среди одаренных детей «Garaşsyzlygyň merjen däneleri», который организован по случаю 33-й годовщины священной независимости Отчизны в рамках конкурса на соискание премии Президента Туркменистана «Türkmeniň Altyn asyry»! Пусть ваши, юные звезды национального музыкально-песенного искусства, вдохновенные песни и мелодии во славу грандиозных свершений и достижений эры Возрождения новой эпохи могущественного государства, мира, дружбы, гуманизма и счастья никогда не смолкнут!

Дорогие ребята!

Наша Родина является одним из ранних очагов зарождения искусства песнопения и музыки. Туркмены сыграли существенную роль в обогащении мировой культуры и распространении ее достижений, внесли значительный вклад в становление и совершенствование ремесленничества, гончарного и ювелирного дела, ковроткачества, зодчества, сейисования и особенно песенно-музыкального искусства. Именитые исполнители и певцы, виртуозно владевшие игрой на завораживающих звучанием музыкальных инструментах – дутаре, гиджаке, гаргы-туйдуке и гопузе, создали различные техники и школы этого искусства.

Выдающиеся представители туркменского музыкального искусства – Гарадяли геклен, Кел бахши, Шукур бахши, Вейран бахши, Амангелди Гонубек, Нобат бахши, Сахы бахши, Пальван бахши, Махтумкули Гарлыев, Гурт Якубов, Джума Веллеков и другие через чарующие песни и мелодии призывали к мирной жизни в дружбе и единстве. Тем самым они воспитывали потомков в духе патриотизма и гуманизма. О значительной роли национального песенно-музыкального творчества в полной мере свидетельствует и внесение в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества Организации Объединенных Наций по воп­росам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО эпического искусства «Героглы», искусства пения и танца «куштдепди», мастерства изготовления дутара, исполнительского музыкального искусства на нем и искусства бахши.

Дорогие дети!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства проводится колоссальная работа для того, чтобы ваша жизнь была полна счастливыми моментами, а также для воспитания вас в духе верности Отечеству и родному народу и получения вами современного образования. В городах и селах нашей страны ускоренными темпами продолжается строительство современных школ, детских садов, культурно-развлекательных и спортивных центров с инновационным технологическим оснащением. В целом осуществляется беспрецедентная деятельность для подготовки грамотной молодежи с фундаментальными знаниями и широким кругозором, которая прекрасно бы освоила навыки владения передовыми технологиями и всем сердцем любила Отчизну.

Восхитительные произведения искусства, порожденные вашими юными сердцами, звучат одой священной Родине, ее независимости, нейтралитету и суверенитету, нашей счастливой жизни, великой эре, великолепной природе и национальным принципам. Вселяя радость и воодушевление, они объединяют нас на пути к грандиозным целям. Как потомки народа, внесшего бесценный вклад в мировую культуру и оставившего немеркнущий след в истории человечества, вы должны следовать заветам и принципам предков, воспевать дружбу, гуманизм и счастливую жизнь, проявляя любовь к национальной культуре, песенно-музыкальному искусству и гордость за них.

Счастливые малыши!

Дорогие дети!

Еще раз от всей души поздравляю с выходом в финальный тур состязания среди талантливых детей «Garaşsyzlygyň merjen däneleri», которое приурочено к национальному празднику – Дню независимости нашей страны!

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, исполнения самых светлых сокровенных желаний и успехов в приумножении авторитета Отчизны и славы родного народа!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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