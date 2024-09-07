Делегация МИД Туркменистана посетила Финляндию

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 сентября делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с заместителем министра Мяхри Бяшимовой посетила Финляндию.

Целью поездки явилось участие в прошедших в Хельсинки туркмено-финских межмидовских политических консультациях, в ходе которых были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах образования и культуры, углубления взаимодействия в рамках международных организаций.

Кроме того, туркменская делегация приняла участие в "круглом столе" с представителями бизнес-кругов Финляндии, в ходе которого были обсуждены вопросы углубления взаимодействия в сферах энергетики, транспорта, логистики и коммуникаций, сельского и водного хозяйства, промышленности, инновационных технологий, возобновляемых источников энергетики, здравоохранения и медицинской промышленности, «умных городов», метеорологии, образования и других, провела встречи с заместителем Государственного секретаря МИД Финляндии по внешней политике и политике безопасности Оути Холопайнен, главой Группы дружбы с Туркменистаном в парламенте (Эдускунта) Республики Финляндия Вилле Скиннари, главой делегации Финляндии в Парламентской Ассамблее ОБСЕ в парламенте (Эдускунта) Финляндии Вилле Каунисто, а также министром по развитию сотрудничества и внешней торговли Финляндии Вилле Тавио.

ИП "ТУРКМЕНинформ"