МИД Туркменистана посетила делегация МСАТ

АШХАБАД, 7 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 сентября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим с визитом в страну Генеральным секретарем Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ) Умберто де Претто.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере развития транспорта и транзита в регионе, логистики, а также цифровизации транспортной отрасли.

ИП "ТУРКМЕНинформ"