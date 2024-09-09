Туркменская сборная отправилась в Казахстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Спортивная делегация Туркменистана отправилась с визитом в Республику Казахстан.

Целью поездки является участие в V Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Астане с 8 по 13 сентября. В них примут участие 4 тысячи спортсменов из 100 стран мира, которые будут состязаться в 21 виде спорта. Помимо спортивной программы также предусмотрены научная и культурная программы. В частности, к проведению игр приурочено более 150 культурных мероприятий. Так, на территории этноаула будут организованы Музей кочевой цивилизации, город ремесленников и выставка скульптур, а в Национальном музее пройдет международная научно-практическая конференция «Кочевники: история, знания, уроки».

Церемония открытия международных состязаний пройдет на стадионе «Астана арена». Основные соревнования пройдут на стадионе «Астана арена», ипподроме «Қазанат», в ледовом дворце «Алау», дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова, гостинично-спортивном комплексе «Думан».

ИП "ТУРКМЕНинформ"