МИД Туркменистана посетила делегация МИД Малайзии

АШХАБАД, 10 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 сентября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшей с визитом в страну для участия в двусторонних межмидовских политконсультациях делегацией Малайзии во главе с министром иностранных дел Дато Сери Утама Хаджи Мохамад бин Хаджи Хасаном.

В ходе проведенных переговоров и встреч были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, бизнеса и инвестиций, здравоохранения, туризма и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"