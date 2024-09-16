В Ашхабад прибыл новый посол Венгрии

АШХАБАД, 13 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 сентября прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии (с резиденцией в Ташкенте, Узбекистан) Йожеф Рожа посетил МИД Туркменистана и провел встречу с председателем Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и Венгрии в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах здравоохранения, сельского хозяйства, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

С декабря 2022 года послом Венгрии в Туркменистане работал Дьюла Ковач.

ИП "ТУРКМЕНинформ"