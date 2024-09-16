Глава государства приветствовал участников традиционной конференции ГАТМ

АШХАБАД, 14 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к участникам и гостям открывающейся в Ашхабаде XXV конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира, которая по традиции проводится в преддверии главного праздника страны – Дня независимости и посвящена вопросам объединения соотечественников, проживающих за пределами страны, популяризации богатого духовного и культурного наследия туркменского народа.

В обращении говорится:

"Уважаемые члены Гуманитарной ассоциации туркмен мира!



Дорогие братья!



Сердечно поздравляю вас с началом работы XXV конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира! Уверен, что проводимая на высоком организационном уровне в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги», каждый день которого ознаменован событиями национального и международного значения, а также в канун главного национального праздника – Дня независимости Туркменистана – конференция приумножит нашу гордость за родную Отчизну и будет иметь большое значение для сплочения туркмен мира и дальнейшей активизации дружественных связей!



На современном этапе суверенного развития укрепление всесторонних отношений с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, является одним из важных направлений внешней политики независимого, постоянно нейтрального Туркменистана, неизменно развивающего политико-дипломатические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи с зарубежными странами во имя глобального мира и благополучия. Туркмены мира, будучи свидетелями осуществляемых в Отчизне масштабных преобразований, активно участвуют во многих мероприятиях, проводимых в нашем суверенном государстве, широко признанном страной-партнером, объединяющим усилия для обеспечения мира и благополучия, взаимопонимания и доверия в регионе и на планете.



В настоящее время многие туркмены мира осуществляют деятельность в родном Отечестве, внося достойный вклад в реализацию реформ.



Гуманитарная ассоциация туркмен мира играет важную роль в укреплении международных связей, популяризации богатой культуры, уникальных обычаев и традиций, истории, литературы и языка туркменского народа. Созданная в 1991 году Ассоциация стала престижной организацией, прилагающей огромные усилия для объединения турк­мен мира. Нам предстоит большая работа по дальнейшему упрочению братских отношений, развитию эффективного сотрудничества в экономической, культурной, научно-образовательной сфере, в области здравоохранения и предпринимательства, особенно по популяризации богатого духовного и культурного наследия нашего народа.



Дорогие братья!



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства наша Отчизна, отмечающая 33-летие независимости, уверенно следует вперед к высоким целям, претворяя в жизнь государственные преобразования, благородные инициативы. На основе наших принципов «Государство – для человека!», «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!» в Туркменистане осуществляется историческая деятельность и достигается большой прогресс.



В этом году в стране широко отмечается 300-летие со дня рождения великого сына туркменского народа, выдающегося поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги. В эпоху, о которой мечтал великий философ, Туркменское государство день ото дня укреп­ляет свою мощь и позиции в мире. Благодаря стабильности, целеустремленности, единству и огромной любви народа к Родине достигаются высокие рубежи.



Дорогие братья!



Сближение народов, продвижение принципов дружбы, гуманизма и доброжелательности – наша главная цель. В качестве подарка по случаю славных дат – 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, а также 33-й годовщины независимости Туркменистана – в первый месяц золотой осени 2024 года, в честь Дня знаний и студенческой молодежи была торжественно открыта общеобразовательная средняя школа имени Махтумкули на 540 мест в дайханском объединении «Эргеш Султанов» района Дусти Хатлонской области Республики Таджикистан. Кроме того, следуя доброй традиции, за счет средств Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова новой школе были переданы в дар ноутбуки марки «Bilimli». Это свидетельствует о том, что принципы дружбы и гуманизма, укоренившиеся за тысячелетия в нашем народе, получили широкое распространение на международной арене.



Уважаемые члены Гуманитарной ассоциации туркмен мира!



Дорогие братья!



Еще раз сердечно поздравляю с 33-й годовщиной нашей священной независимости и началом работы XXV конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира!



Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастливой и благополучной жизни, больших успехов в благородной деятельности во имя приумножения мирового авторитета и славы независимой нейтральной Отчизны!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"