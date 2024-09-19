Делегация МИД Туркменистана отправилась в Австрию

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 сентября делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой отправилась с визитом в Австрийскую Республику.

Целью поездки явилось участие в прошедшей в Вене 68-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в ходе которой были обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и агентства по мирному использованию атомной энергии в таких сферах как медицина, сельское хозяйство, охрана окружающей среды и управление водными ресурсами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"