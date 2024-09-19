Глава Туркменистана посетил Астану

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предпринял рабочий визит в Республику Казахстан.

Целью поездки явилось участие в прошедшем в Астане 2-м саммите «Центральная Азия – Германия», которое проходило при участии канцлера ФРГ Олафа Шольца и глав стран центральноазиатского региона и было посвящено вопросам дальнейшего развития взаимодействия стран ЦА региона и ФРГ в сферах политики, обеспечения безопасности, торговли и экономики, бизнеса и инвестиций, транспорта и логистики, коммуникаций, энергетики, промышленности, химической индустрии, машиностроения, медицины и фармацевтики, сельского хозяйства и АПК, информационных технологий.

В ходе визита также состоялись двусторонняя встреча Президента Туркменистана с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, встречи представителями деловых кругов ФРГ. В качестве приоритетных направлений дальнейшего развития сотрудничества были названы возобновляемая энергетика, транспорт и связь, химическая промышленность, текстильная промышленность, сельское хозяйство, переход к «зеленой экономике», инновации и технологии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"