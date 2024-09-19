Глава МИД Туркменистана провел встречу с послом КНР

АШХАБАД, 19 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 сентября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Цянь Найчэном.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и Китая в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, график и повестку предстоящих совместных мероприятий и контактов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"