МИД Туркменистана посетила посол США

МИД Туркменистана посетила посол США19.09.2024 11:23
АШХАБАД, 19 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 сентября глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки Элизабет Руд.
В ходе переговоров министр и посол обсудили актуальные вопросы углубления партнерского взаимодействия между Туркменистаном и США по всему спектру приоритетных направлений, как на двусторонней основе, так и в сотрудничестве с другими странами Центральной Азии.
ИП "ТУРКМЕНинформ"