МИД Туркменистана посетила посол США

АШХАБАД, 19 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 сентября глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки Элизабет Руд.

В ходе переговоров министр и посол обсудили актуальные вопросы углубления партнерского взаимодействия между Туркменистаном и США по всему спектру приоритетных направлений, как на двусторонней основе, так и в сотрудничестве с другими странами Центральной Азии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"