Ашхабад посетил глава ИБР

АШХАБАД, 20 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с председателем Группы Исламского банка развития Мухаммадом Аль Джассером.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, возможности реализации новых совместных проектов в сферах ТЭК и энергетики, строительства объектов медицинской и санаторно-курортной инфраструктуры, транспорта и логистики, здравоохранения, образования, развития системы Интернет и телекоммуникаций, среднего и малого бизнеса.

ИП "ТУРКМЕНинформ"