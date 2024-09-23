В Туркменистане объявлена амнистия в честь 33-летия независимости

АШХАБАД, 21 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ «О помиловании осужденных по случаю 33-й годовщины независимости Туркменистана».

В соответствии с документом от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определённой местности будут освобождены 736 человек.

ИП "ТУРКМЕНинформ"