Главу Туркменистана поздравили зарубежные коллеги

Главу Туркменистана поздравили зарубежные коллеги22.09.2024 12:32
АШХАБАД, 22 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принимает поздравления по случаю своего 43-летия.
Главу Туркменистана поздравили Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, член правящей семьи в Государстве Катар Файсал бин Насер бин Хамад Аль Тани,
ИП "ТУРКМЕНинформ"