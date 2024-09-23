Глава Туркменистана провел переговоры с коллегами из России и Узбекистана

АШХАБАД, 23 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры по телефону с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Коллеги поздравили главу Туркменистана с днем рождения, а также были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по ключевым направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"