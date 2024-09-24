Поздравления народу Саудовской Аравии

АШХАБАД, 24 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послания королю Саудовской Аравии, Слуге Двух Святынь Салману бен Абдельазиз Аль Сауду и наследному принцу, премьер-министру Королевства Саудовская Аравия Мохаммеду бин Салман бин Абдельазиз Аль Сауду.

В посланиях содержались поздравления по случаю празднования Национального дня Королевства, пожелания мира, благополучия, дальнейшего прогресса и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"