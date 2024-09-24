В МИД Туркменистана провели встречу с делегацией Южной Кореи

В МИД Туркменистана провели встречу с делегацией Южной Кореи24.09.2024 11:45
АШХАБАД, 24 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 сентября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшей с визитом в страну делегацией Республики Корея во главе с министром земель, инфраструктуры и транспорта Сангво Парком.
В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах транспорта и логистики, градостроительства, сейсмологии.
ИП "ТУРКМЕНинформ"