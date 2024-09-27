В Туркменистане объявлен девиз на 2025 год

АШХАБАД, 25 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ, в соответствии с которым 2025 год в стране будет проходить под девизом «Международный год мира и доверия».

В рамках объявленного девиза будет организован ряд торжественных мероприятий, реализация которых поручена Меджлису Туркменистана, Кабинету Министров Туркменистана, министерствам и отраслевым ведомствам, политическим партиям и общественным организациям под эгидой специально созданного Организационного государственного комитета.

ИП "ТУРКМЕНинформ"