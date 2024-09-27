Глава государства выступил на заседании Халк Маслахаты

АШХАБАД, 25 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступил с речью на заседании Халк Маслахаты Туркменистана, которое было приурочено к празднованию 33-й годовщины национальной независимости.

В выступлении говорилось:

"Дорогие соотечественники!



Уважаемые участники заседания Халк Маслахаты!



Сегодня, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы славными свершениями и трудовыми достижениями встречаем главный праздник нашей страны – 33-ю годовщину независимости Туркменистана.



Дорогие соотечественники, от всей души поздравляю с 33-летием священной независимости!

Желаю вам крепкого здоровья, счастливой жизни и больших успехов в работе!



Дорогие соотечественники!



За годы независимости наша страна достигла очень многого. Благодаря грандиозным начинаниям и масштабным инициа­тивам Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага, позволившим еще более приумножить авторитет независимой нейтральной Отчизны, она превратилась в сильное во всех отношениях

государство.



Уважаемые друзья!



На нынешнем заседании Халк Маслахаты Туркменистана мы определяем цели на перспективу, достижение которых обеспечит поступательное развитие независимой Родины.



Уважаемые участники заседания!



Динамика роста национальной экономики носит последовательный характер, что позволило нам значительно повысить благосостояние населения. Темп роста валового внутреннего продукта с начала текущего года стабильно держится на уровне 6,3 процента, что служит своего рода индикатором успешной реализации развернутых по стране реформ.



Нами принимаются целевые меры для существенного повышения эффективности государственной инвестиционной политики: в выполнении региональных и национальных инвестиционных проектов наблюдается положительная динамика, что способствует упрочению экономического потенциала регионов нашей страны. Надо отметить, что недавно состоявшийся Инвестиционный форум Туркменистана предоставил хорошие возможности в контексте укрепления экономического партнерства нашей страны с мировым сообществом, позволив наладить новые деловые контакты и представить наш инвестиционный потенциал. Что касается реализации инвестиционных проектов и наращивания целевого международного сотрудничества, то мы продолжим работу в этом направлении.



Согласно «Программе социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году» до конца текущего года будут освоены значительные капиталовложения в размере 38 миллиардов 500 миллионов манатов. Эти средства направлены на развитие нашей страны, а именно они позволят строить и модернизировать объекты производственного и социально-культурного назначения.



В Туркменистане успешно продолжается возведение современных жилых домов повышенной комфортности. Мы регулярно увеличиваем объе­мы выдаваемых на льготной основе кредитов на приобретение жилья и потребительских кредитов. За счет государственных средств мы строим комфортабельные жилые дома для нуждающихся граждан, им также предоставляются дополнительные социальные преференции. В целом же кардинальные преобразования в полной мере свидетельствуют об успешной реализации масштабных начинаний во имя счастливой жизни наших граждан. Все наши достижения обусловлены девизом «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!».



Уважаемые участники заседания!



Главная цель нашей экономической политики заключается в последовательном повышении благосостояния народа. Нами предпринимаются комплексные меры по созданию новых рабочих мест в регионах страны и обеспечению социальной защищенности населения. Продолжается также строительство современных городов и новых сел.



В целях успешного выполнения в предстоящем году задач, определенных в Программе «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», поручаю разработать и представить Халк Маслахаты «Программу социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2025 году».



Уважаемые участники заседания!



Государственный бюджет – важный инструмент экономического планирования. В текущем году на основании главного финансового документа страны значительные средства были направлены на развитие систем образования, здравоохранения и культуры, строительство объектов производственной и социальной инфраструктуры. Из них общая сумма выделенных инвестиций на строительство производственных сооружений составила 67,8 процента, объектов социального назначения – 32,2 процента. Таким образом, обеспечено целевое использование и освоение расходной части Госбюджета. Что касается его доходной части, то она увеличилась за счет реформирования экономики, достижения инновационного развития и повышения доли частного сектора.



Проведенные реформы с целью повышения качества банковских услуг и удержания курса национальной валюты обеспечили устойчивость денежного обращения и экономического роста.



С 1 января нового года мы вновь повысим на 10 процентов размеры заработной платы работников финансируемых из бюджета учреждений, хозрасчетных предприятий и общественных объединений, пенсий и государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.



Уважаемые друзья!



Мы успешно продолжаем стратегию по ускоренному развитию отечественной нефтегазовой отрасли и ее интеграции в международную энергетическую инфраструктуру. В нынешнем году в фокусе нашего внимания – наращивание потенциала нефтегазовой отрасли, в частности, строительство новых специализированных комплексов по переработке нефти и природного газа, усовершенствование геологоразведочных работ.

Недавно начали прокладку основного участка газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия по маршруту Серхетабат – Герат, именуе­мому «Arkadagyň ak ýoly», а также состоялись церемонии открытия и закладки крупных объектов энергетической и транспортно-коммуникационной инфраструктуры. Прошедшие знаменательные события, которые открыли для нас новые возможности, свидетельствуют о последовательном укреплении добрых отношений между Туркменистаном и Афганистаном по инициативе Героя-Аркадага.



Уважаемые участники заседания!



В строительно-промышленном комплексе проводится большая работа, которая направлена на формирование в независимой Отчизне инновационных производств. Нами также создаются необходимые предпосылки для наращивания потенциала данного комплекса и создания производственной базы для деловой активности в этой области.



Продолжается прокладка автотрасс государственного значения, автомобильного моста через залив Гарабогаз, последовательно укрепляется материально-техническая база отрасли с целью модернизации автомагистралей в соответствии с международными стандартами.



Принимаются также практические меры по созданию новых производств химической индустрии: в нынешнем году в Ахалском и Лебапском велаятах торжественно сдали в эксплуатацию 2-ю очередь цементных заводов «Bäherden» и «Lebap» мощностью 1 миллион тонн продукции в год.



Кроме того, в столичном Багтыярлыкском этрапе и поселке Яшлык этрапа Ак бугдай Ахалского велаята были открыты водоочистные сооружения, что в свою очередь служит наглядным свидетельством успешной реализации нашей политики по обес­печению населения чистой питьевой водой.



Значительные результаты достигнуты и в деле создания кольцевой энергосети страны: введены в строй высоковольтные воздушные линии электропередачи по маршрутам Ахал–Балкан, Мары–Ахал и Балкан–Дашогуз. Эти меры позволили нам улучшить энергоснабжение внутренних потребителей и оптимизировать экспорт электроэнергии из разных уголков нашей Родины. Вместе с тем в этрапе Туркменбаши Балканского велаята ускоренными темпами продолжается строительство электростанции комбинированного цикла. В ближайшие дни мы примем участие в церемонии открытия гибридной солнечно-ветровой электростанции в Кизыларватском этрапе Балканского велаята.



В целом создание новых производств в строительно-промышленном комплексе и впредь будет носить последовательный характер.



Дорогие соотечественники!



Благодаря проводимой нами социальной политике по всей стране – в регионах, городах Ашхабад и Аркадаг наблюдается устойчивый темп роста. Что касается первого в отечественной истории «умного» города Аркадаг, возведенного по инициативе Национального Лидера туркменского народа, то в нынешнем году торжественно отметили годовщину его открытия. На недавно прошедшем в Республике Корея международном смотре город удостоился трех наград. Стоит отметить, что город Аркадаг удостоился тогда главного приза как наиболее отличившийся среди смарт-сити, что вызывает особую гордость. От всей души поздравляю Вас, Герой-Аркадаг, и всех туркменистанцев с этим знаменательным отрадным событием!



В настоящее время продолжается реализация второй очереди строительства города, в рамках которого до 2026 года намечено возведение и открытие целого ряда сооружений – комфортабельных жилых домов, специализированных промышленных производств, объектов социальной инфраструктуры.



Меры по повышению уровня жизни населения и впредь будут носить последовательный характер, и этот факт в очередной раз подтверждает, что забота о благополучии граждан является приоритетом государственной политики.



Уважаемые участники заседания!



Сельское хозяйство – одна из ведущих отраслей национальной экономики. В целях стимулирования производителей пшеницы и хлопка с урожая нынешнего года государственные закупочные цены на них были повышены. Трудолюбивые земледельцы сдали государству свыше 1 миллиона 400 тысяч тонн пшеницы, которая является источником изобилия, достоянием нашего народа и суверенной Отчизны! От всей души поздравляю мастеров высоких урожаев, которые проделали большую работу по выращиванию и сбору щедрого урожая зерна и справились с договорными обязательствами перед государством!



Касаемо самоотверженных хлопкоробов, ожидается, что в нынешнем году они сдадут государству 1 миллион 250 тысяч тонн «белого золота».



Задачи по развитию шелководческой отрасли эффективно решаются: в текущем году было произведено более 2 тысяч 150 тонн коконов. В животноводческой и птицеводческой отраслях также наблюдается существенный прогресс: растет поголовье крупного рогатого скота, птицы и верблюдов. В развитии сельского хозяйства мы непосредственно опираемся на науку и высокие технологии.



Уважаемые друзья!



В независимой Отчизне делается очень многое для сохранения чистоты породы ахалтекинских скакунов и увеличения их численности, а также для разведения туркменских алабаев, которые являются нашей национальной гордостью, и планомерного совершенствования искусства собаководства.



Уважаемые участники заседания!



В центре нашего внимания находятся и меры, призванные обеспечить бережное отношение к природе, сохранить и приумножить ее богатства. В нынешнем году выпущено четвертое издание Красной книги, которая призвана содействовать охране флоры и фауны.



На основе Национальной лесной программы проводится комплексная работа по превращению Родины в цветущий сад: экологическое благополучие поддерживается благодаря всенародным озеленительным акциям, которые проходят ежегодно. Согласно Национальной стратегии Туркменистана по изменению климата прилагаются большие усилия для минимизации метановых выбросов с промышленных предприятий, функционирующих в нашей стране. Мировое сообщество поддержало наше предложение о создании Регио­нального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, а также по выработке «Каспийской экологической инициативы», которая станет дееспособным международным механизмом для охраны экосистемы и биологического разнообразия Каспийского моря.



Уважаемые участники заседания!



Торговый комплекс также одна из ведущих отраслей экономики страны. Товары с маркировкой «Произведено в Туркменистане» пользуются большим спросом на мировом рынке. Расширяются линии их реализации и вместе с тем увеличивается объем экспортной продукции отечественного производства. В плане наращивания международного партнерства значительную роль играют выставки и конференции, которые организуются на регулярной основе.



Уважаемые друзья!



Мы также проводим существенные реформы по модернизации текстильной отрасли: строим комплексы по выпуску товаров высокого качества, экспортный потенциал наращивается адекватно запросам времени. Следует отметить и то особое внимание, которое уделяется развитию знаменитого на весь мир национального искусства ковроткачества, и в этом плане нами принимаются целевые меры для его дальнейшей популяризации и совершенствования. В целом мы продолжим повышать производственный потенциал отрасли, запустив в будущем новые профильные предприятия.



Уважаемые участники заседания!



Члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана заняты в различных областях. За весьма короткое время они достигли впечатляющих результатов. Предприниматели вносят заметный вклад в налаживание высокотехнологичных производств по выпуску продукции, которая обладает конкурентными преимуществами и ориентирована на экспорт. Мы продолжим реформы для развития малого, среднего и крупного бизнеса.



Дорогие соотечественники!



В транспортно-коммуникационном секторе страны реализуются комплексные реформы, в том числе призванные содействовать возрождению в новом формате древнего торгового маршрута – Великого Шелкового пути. Вместе с тем прилагаются усилия для активизации пассажиро- и грузоперевозок всеми видами транспорта, задействования в полной мере международного транспортно-транзитного потенциала. И в этом плане Туркменистан сотрудничает с целым рядом крупных международных структур, в том числе с Организацией Объединенных Наций.



В приоритете у нас – расширение инфраструктуры транспортно-транзитных коридоров по маршрутам Север–Юг и Запад–Восток. Здесь мы делаем все необходимое для развития транспортного коридора Китай–Казахстан–Туркменистан–Иран и увеличения объема грузоперевозок. Мы также придаем огромное значение формированию международного мульти­модального транспортного коридора из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу.



Уважаемые друзья!



В различных уголках страны продолжается масштабное строительство производственных и социальных объектов, относящихся к транспортно-коммуникационному комплексу. В текущем году мы сдадим в эксплуатацию комплекс международного аэропорта в поселке Джебел Балканского велаята, а также откроем в городе Туркменбаши приморского региона современные жилые дома повышенной комфортности для сотрудников транспортно-коммуникационного сектора. В целом мы продолжим укреплять материально-техническую базу профильного комплекса.



Уважаемые друзья!



В системе образования нами проводится эффективная работа по всестороннему воспитанию молодого поколения с широким кругозором. В этой связи мы выносим на передний план такие задачи, как строительство в стране общеобразовательных учебных заведений и школ-гимназий, которые соответствуют международным стандартам.



Здесь стоит отметить, что сегодня в Ашхабаде ускоренными темпами возводятся комплексы новых зданий Туркменского государственного архитектурно-строительного института и высшего учебного заведения Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, а в городе Туркменабат – Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди. Кроме того, в городе Мары продолжается строительство комплекса учебных корпусов и общежития Государственного энергетического института Туркменистана.



В нынешнем году по случаю Дня знаний и студенческой молодежи были торжественно открыты комплекс новых зданий Специализированной военной школы имени Бердымухамеда Аннаева, а также общеобразовательная школа имени Махтумкули в Республике Таджикистан в знак преемственности уз дружбы и братства между нами. Вместе с тем в велаятах страны в тот знаменательный день свои двери для юных граждан широко распахнули современные школы и детские сады, которые оснащены передовыми технологиями. Все это в полной мере служит примером успешной реализации образовательных реформ.



Уважаемые участники заседания!



В сфере науки проделана большая работа для повышения эффективности научных исследований и новых технологических изысканий. Ускоренное развитие науки и техники, возникновение новых технологий требуют совершенствования методики обучения в образовательных учреждениях.



Уважаемые друзья!



Охрана здоровья и обеспечение счастливой жизни народа – один из приоритетов проводимой нами государственной политики. В системе здравоохранения населению оказываются доступные и вместе с тем высококачественные медицинские услуги, соответствующие международным стандартам. С основанием предприя­тия «Arkadag Medisina Klasteri Menejment» налажено производство широкого спектра медицинских средств. В перспективе подобная продукция, произведенная из местного сырья, которая имеет профильное назначение и отвечает стандартам экологической чистоты, займет большую нишу на мировом рынке.



В скором времени мы торжественно откроем в Ашхабаде Международный научно-клинический центр физиологии и Международный оздоровительно-реабилитационный центр. Церемонии будут приурочены к Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. В то же время в городе Туркменабат Лебапского велая­та будет запущено современное предприятие по выпуску лекарственных средств на основе корня солодки.



В столице продолжается ускоренное строи­тельство Международного педиатрического центра, Международного научно-клинического центра онкологии и Стоматологического центра, а в санатории Арчман дополнительного комплекса зданий на 400 мест. На ближайшее время у нас намечено возведение международных онкологических центров в Марыйском, Балканском и Лебапском велаятах, а в Даш­огузском велаяте – Центра охраны здоровья матери и ребенка.



Вся эта работа демонстрирует огромный масштаб внедрения в национальную систему здравоохранения передовой практики в области профилактики, диагностики и терапии заболеваний. Словом, охрана здоровья населения и обеспечение благополучия в стране – наши наиглавнейшие цели.



Уважаемые друзья!



В числе приоритетов государственной политики – развитие отечественной физкультуры и спорта, укрепление здоровья граждан и формирование физически крепкого подрастающего поколения.



В Туркменистане успешно прошли V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, Чемпионат мира по тяжелой атлетике и Международное авторалли «Амуль–Хазар», маршрут которого пролегал через просторы Каракумов. Подобных результатов мы добились и в проведении Регионального турнира по теннису среди юниоров из стран Центральной Азии, Чемпионата мира по борьбе кураш, Международного турнира по хоккею и других состязаний.



Следует отметить, что по решению Совета глав правительств Содружества Независимых Государств Ашхабад провозглашен Городом новых спортивных возможностей Содружества. Вместе с тем Азиатская федерация тенниса объявила Теннисный комплекс в структуре столичного Олимпийского городка учебно-тренировочным центром Азии по теннису. Эти события значительно приумножили авторитет Туркменистана на международной спортивной арене.



Уважаемые участники заседания!



Культура и искусство – духовное достояние народа. Сфере культуры отведена значительная роль в деле бережного сохранения и прославления нематериальных ценностей и культурного наследия туркмен. Сегодня регулярно проводятся фестивали, концерты, выставки, творческие встречи и другие культурно-массовые мероприятия. Их цель – популяризация в мире достижений нашей культуры и искусства. В этом плане следует отметить, что в нынешнем году Неделя культуры состоялась в не имеющем аналогов в регионе городе Аркадаг, а в предстоящем году этот удивительный праздник во славу искусства пройдет в Ахалском велаяте.



Мы и впредь будем предоставлять все условия для того, чтобы работники творческого цеха могли созидательно трудиться, создавая современные и совершенные произведения.



Дорогие соотечественники!



Национальный Лидер туркменского народа выдвинул инициативу о торжественном праздновании 300-летия Махтумкули Фраги и создании ему памятника. Как результат, в нынешнем году в живописном уголке нашей столицы состоялась церемония открытия культурно-паркового комплекса «Magtymguly Pyragy», а также монумента нашему поэту и мыслителю.



Уважаемые участники заседания!



По случаю 300-летия выдающегося философа Востока Махтумкули Фраги Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила 2024 год «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги». В нынешнем знаменательном году город Анау носит высокое звание «Культурная столица тюркского мира», что совокупно имеет особое значение.



Уверен, что предстоящий в октябре Международный форум глав государств и правительств, посвященный 300-летию Махтумкули Фраги, а также другие масштабные мероприятия, приуроченные к провозглашению Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году, значительно расширят узы дружбы и братства со странами мира.



Уважаемые друзья!



Мы придаем особое значение конструктивному сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО. За минувшее время в Список Всемирного культурного наследия данной специализированной структуры ООН были внесены Древний Мерв, Куняургенч и Парфянские крепости Нисы, еще девять нематериальных культурных ценностей, номинированных нами, включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Мы и впредь будем расширять взаимодействие с ЮНЕСКО. Исходя из этого, надлежит провести соответствующую работу для внесения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества искусства разведения алабаев, традиций изготовления детской колыбели – салланчак, а также искусства исполнения колыбельной.



Кроме того, следует принять необходимые меры для включения в Список Всемирного наследия некогда процветавших городищ Алтын-депе и Улуг-депе в период существования Анауской культуры, археологического памятника Дехистан, располагавшегося на перекрестке маршрутов Великого Шелкового пути, и горной экосистемы Койтендага. Это также касается присоединения города Аркадаг к Сети творческих городов ЮНЕСКО, а его учебных заведений – к Сети ассоциированных школ данной структуры.



Уважаемые участники заседания!



Расширение отношений со странами планеты на основе равноправия и взаимной выгоды составляет один из приоритетов внешней политики Туркменистана. Руководствуясь статусом позитивного нейтралитета, дважды признанным Организацией Объединенных Наций и закрепленным в нашей Конституции, мы делаем все необходимое для наращивания и укрепления сотрудничества с авторитетными международными структурами.



Образцовость нейтралитета нашего государства для всех членов мирового сообщества подтверждается и созданием Стратегического консультативного совета «Туркменистан–Организация Объединенных Наций». Примечательно также, что на 63-м пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по предложению нашей страны была единогласно принята Резолюция «2025 год – Международный год мира и доверия». Данное событие стало наглядным свидетельством мирового признания усилий Туркменистана во имя обеспечения всеобщего мира и укрепления доверия между государствами планеты. Исходя из этого, нам надлежит уже сейчас основательно подготовиться к знаменательной и славной дате предстоящего, 2025 года – 30-летию нейтралитета Туркменистана, чтобы встретить его с мировым сообществом замечательными событиями и большими достижениями.



Уважаемые друзья!



Меджлисом независимой Родины проводится эффективная работа, направленная на защиту законных интересов граждан и развитие отраслей экономики. В то же время полагаем, необходимо значительно укрепить правовую базу масштабной деятельности по существенному повышению уровня жизни нашего народа. Принятие новых законодательных актов и систематическую модернизацию действующих считаю одним из актуальных требований.



Уважаемые участники заседания!



Реализуемые в нашей стране грандиозные реформы требуют от всех нас серьезности и самоотверженности в труде, достижения высоких результатов, и потому, учитывая нашу ответственность перед Родиной, нынешним и будущими поколениями, следует последовательно совершенствовать деятельность высших органов государственной власти.



Уважаемые участники заседания!



Дорогие соотечественники!



Наш путь в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства – это путь счастья и суверенного развития, по которому мы и впредь будем уверенно продвигаться, связав воедино прошлое, настоящее и будущее. Тем самым мы успешно продолжим следовать по заложенному Героем-Аркадагом курсу государственности в целях развития нашей страны в единстве и согласии.



Представленные на заседании Халк Маслахаты Туркменистана сведения о наших достижениях, а также новые цели ставят перед нами большие задачи на предстоящий год, которые, твердо уверен, мы сумеем с честью решить самоотверженным трудом вместе с народом.



Наша главная цель – уверенное продвижение Отчизны в великое будущее, а потому мы должны направить все силы для обеспечения дальнейшего процветания независимой нейтральной Родины и повышения уровня жизни нашего мужественного народа.



Уважаемые друзья!



Дорогие соотечественники!



Еще раз от всей души поздравляю вас и родной народ с 33-й годовщиной независимости Отчизны!



Желаю крепкого здоровья, мирной и счастливой жизни, а независимой нейтральной Родине – процветания!



Пусть и впредь приумножается авторитет нашего независимого государства в мире!



Да здравствует эра Возрождения новой эпохи могущественного государства!



Да здравствует независимый нейтральный Туркменистан!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"