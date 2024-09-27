Глава государства почтил память усопших

АШХАБАД, 26 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провели в Мечети духовности Туркменбаши садака в честь 33-й годовщины национальной независимости.

В мероприятии приняли участие официальные лица и общественные деятели страны, послы аккредитованных в стране зарубежных государств.

Гурбангулы Бердымухамедов и Сердар Бердымухамедов возложили цветы к мемориалу в мавзолее рядом с мечетью, приняли участие в садака в память о всех усопших.

ИП "ТУРКМЕНинформ"