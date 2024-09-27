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Глава государства поздравил туркменистанцев с главным праздником
27.09.2024 11:34

АШХАБАД, 27 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования 33-й годовщины национальной независимости.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые друзья!

От всей души поздравляю с национальным праздником – Днем независимости Туркменистана, который широко и торжественно отмечается по всей прекрасной Отчизне! Независимость – основа наших достижений и побед, суверенитета и счастливой жизни в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства. Поэтому уверен, что торжественные мероприятия и события, приуроченные к 33-й годовщине независимости в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги», приумножат в нас чувство любви к Родине, еще сильнее укрепив наше единство и сплоченность!

Тридцать три года назад мировое сообщество признало Туркменистан как независимое государство. С тех пор и по сей день летопись Отечества полнится славными свершениями: достигаются намеченные цели, в корне меняющие жизнь каждого из нас, наша страна последовательно укрепляет позицию в ряду прогрессивных государств планеты. Каждый день, месяц и год нынешней эры насыщен весьма важными политическими, экономическими, культурными и общественными событиями. И на их фоне мы, следуя мечте своих предков о построении национальной державы, способной объединить общество, последовательно укрепляем основы нового демократического, правового и светского государства. Вместе с тем нами поэтапно принимаются меры для превращения Туркменистана в одну из устойчиво развивающихся стран мира.

На протяжении нескольких десятилетий мы успешно воплощаем в жизнь всесторонне проработанные программы повышения уровня и качества жизни нашего мужественного народа, создания конкурентоспособной национальной экономики, а также комплексного развития Отечества. В то же время нами обеспечивается социально-экономическое благополучие в городах Ашхабад и Аркадаг, во всех регионах страны, создаются большие возможности для инновационного роста экономики за счет ее диверсификации и модернизации. Согласно национальным программам по Туркменистану развернуто грандиозное строительство, отечественные предприятия, оснащенные техникой последнего поколения, выпускают продукцию высокого качества, повышается социальная обеспеченность и уровень жизни наших граждан. Мы восхищаемся и гордимся этими достижениями, они ­воодушевляют нас на созидательный труд.

Сегодня мировое сообщество признает наши успехи в преобразовании Туркменистана и свершения во имя благополучной жизни человека – наивысшей ценности государства. По случаю 33-й годовщины независимости открыт целый ряд объектов социального назначения. Вместе с тем мы начали прокладку участка в рамках реализации грандиозного по масштабу проекта за счет собственных инвестиций. Сам участок газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия по маршруту Серхетабат–Герат именуется «Arkadagyň ak ýoly». В то же время на высоком уровне проведены церемонии открытия и закладки объектов транспортно-коммуникационной и логистической инфраструктур. Все эти события в полной мере свидетельствуют о значительном духовном возрождении нации и колоссальной силе нашего государства.

Дорогие соотечественники!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства международный авторитет суверенной Родины как надежного и ответственного партнера последовательно растет. Наши инициативы в интересах всего человечества, в частности, по глобальной безопасности и поддержанию устойчивого развития, удостаиваются всеобщего признания.

Наряду с расширением взаимовыгодного партнерства мы активизируем комплексный диалог со странами мира и международными организациями в политико-дип­ломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Подобное сотрудничество носит дружественный открытый и многосторонний характер. В этом плане нарастающую динамику также обретает взаимодействие с авторитетными структурами, особенно с Организацией Объединенных Наций.

Уважаемые друзья!

Преддверие 33-й годовщины священной независимости знаменательно грандиозным событием – заседанием Халк Маслахаты Туркменистана, на котором состоялись содержательные выступления о нашей процветающей Родине, независимости и нейтралитете, единстве и целостности общества, которые воодушевили нас на достижение грандиозных целей во имя светлого будущего. Мы активно продолжим масштабную работу для приумножения авторитета независимого нейтрального Отечества в мире, обеспечения счастливой жизни граждан. Опираясь на незыблемые принципы патриотизма, миролюбия и дружбы, национальный опыт в деле построения демократического, правового и светского государства, направим все силы на повышение и укрепление нашей позиции на мировой арене.

Дорогие соотечественники!

Еще раз от всей души поздравляю с национальным праздником – 33-й годовщиной священной независимости Туркменистана.

Желаю вам крепкого здоровья, ­нескончаемого счастья и семейного благополучия!

Пусть независимая нейтральная Отчизна, устремленная по пути грандиозных свершений, впредь и процветает, а слава и авторитет ее на мировой арене приумножаются!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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