Глава МИД Туркменистана отбыл в Нью-Йорк

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". С 26 сентября руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов пребывает во главе представительной делегации с визитом в Нью-Йорке в рамках участия в работе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

На полях сессии глава МИД Туркменистана провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым, с которым обсудил актуальные вопросы обеспечения региональной безопасности, развития критической инфраструктуры и укрепления энергетической взаимосвязанности.

Также состоялись встречи с главами МИД Республики Сербия Марко Джуричем, Республики Кипр Константиносом Комбосом, Республики Ирак Фуадом Мухаммедом Хусейном, Индии Субраманьямом Джайшанкаром, Чешской Республики Яном Липавски, с которыми были обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"