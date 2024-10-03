Глава МИД Туркменистана выступил в ООН

АШХАБАД, 29 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 сентября пребывающий с визитом в Нью-Йорке в рамках участия в работе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций глава МИД Туркменистана Рашид Мередов выступил с речью на пленарном заседании ГА ООН.

В выступлении говорилось:

"Ваше Превосходительство,



Госпожа Председатель,



Уважаемые главы и члены делегаций,



Прежде всего, позвольте мне поздравить вас с началом 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.



Я поздравляю г-на Филемона Яна с избранием на пост Председателя Генеральной Ассамблеи и желаю ему больших успехов.



Я также хотел бы выразить свою признательность послу Деннису Фрэнсису за его эффективное руководство деятельностью Генеральной Ассамблеи в ходе 78-й сессии.



Дамы и господа,



В основе подходов Туркменистана к решению главных, актуальных проблем и вызовов современности лежит стратегическое партнерство с Организацией Объединенных Наций, сотрудничество с государствами-членами.



Ключевым условием и определяющим критерием в этой работе для Туркменистана является приверженность Уставу ООН, международно-правовым нормам, проверенным и доказавшим свою пользу модели взаимоотношений, основанные на равноправии, суверенитете и взаимном уважении всех участников международного взаимодействия.



В этом ключе Туркменистан поддерживает глобальную миссию Организации Объединенных Наций как проводника коллективного мандата и баланса интересов государств-членов.



Эта позиция была подтверждена в ходе встреч Генерального секретаря ООН с Президентом Туркменистана и Национальным лидером туркменского народа во время его визита в Туркменистан летом этого года.



На 79-й сессии Туркменистан принял решение придерживаться четырех приоритетов, а именно:



- мир и безопасность;



- устойчивое развитие;



- изменение климата;



- гуманитарные вопросы.



Все эти направления тесно взаимосвязаны. Это означает, что их реализация должна быть комплексной, основанной на единых принципах и подходах.



В этом контексте Туркменистан выступает за равный, справедливый и сбалансированный подход, который обеспечит одинаковое внимание ООН ко всем ключевым направлениям международной повестки дня.



В вопросах обеспечения мира и безопасности усилия Туркменистана на текущей сессии будут направлены на укрепление мира и доверия, повышение роли механизмов превентивной дипломатии, развитие процессов миростроительства в соответствии с «Новой повесткой дня для мира».



В вопросах Глобальной безопасности Туркменистан делает особый акцент на продвижении модели нейтралитета в рамках ООН, которая способна предоставить мировому сообществу практические инструменты для разрешения существующих и предотвращения потенциальных конфликтов и противоречий.



В следующем году мы будем отмечать 30-летие принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о международном признании нейтрального статуса Туркменистана.



За прошедшие годы наш нейтралитет продемонстрировал свое соответствие высоким идеалам, основным принципам и целям Организации Объединенных Наций. Единогласное принятие в 2015 году соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи продемонстрировало, что нейтралитет стал достоянием всего мирового сообщества.



В ходе 79-й сессии наша страна будет способствовать дальнейшей поддержке политических и правовых основ нейтралитета и их применению в широком спектре деятельности ООН.



Важное место здесь занимает Превентивная дипломатия.



Мы убеждены, что настало время осмыслить значение нейтралитета для мировой политики и его потенциал в современном стратегическом ландшафте.



В этой связи Туркменистан выступает с инициативой о предоставлении нейтральным странам статуса приоритетного партнерства с ООН в миротворческих усилиях Организации Объединенных Наций. Уверены, что это послужит действенным стимулом для более активного использования международным сообществом инструментов нейтралитета и превентивной дипломатии.



Один из важнейших аспектов повестки дня ООН в сфере безопасности является практическая имплементация резолюции Генеральной Ассамблеи об объявлении 2025 года «Международным Годом мира и доверия».



Несомненно, как государство, инициировавшее эту Резолюцию, Туркменистан возьмет на себя ведущую роль в проведении в следующем году соответствующих мероприятий. Вместе с тем, мы рассчитываем на поддержку всех стран-членов, Секретариата ООН, его руководства, в том, чтобы «Международный Год мира и доверия» стал проявлением доброй воли мирового сообщества, его стремления к миру и согласию, преодолению разногласий, конфликтов, неприятия разделительных линий.



В региональном измерении важнейшим аспектом обеспечения безопасности является сотрудничество на афганском направлении, поддержка народа Афганистана в его чаяниях начать мирную, созидательную общенациональную работу по восстановлению экономики, социальной сферы, решению гуманитарных проблем.



В этом контексте я хотел бы остановиться на крупных инфраструктурных проектах в Афганистане, реализуемых нашей страной совместно с международными партнерами. Среди них - строительство стратегического газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Всего две недели назад мы начали новый этап строительства газопровода на афганской территории.



Среди других значимых проектов - сооружение линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан, а также новой железной дороги из Туркменистана в афганском направлении.



Гуманитарная помощь Туркменистана афганскому народу будет продолжена, включая бесплатное строительство социальных объектов и обучение афганских студентов в учебных заведениях нашей страны. Таким образом, Туркменистан на деле подтверждает свою твердую позицию солидарности с народом Афганистана.



В решении глобальной климатической повестки дня Туркменистан будет уделять особое внимание охране окружающей среды в Центральной Азии и Каспийском регионе.



В этой связи наша страна выступает за более активное и широкое участие ООН в спасении Аральского моря.



Туркменистан инициировал принятие двух недавних резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о сотрудничестве между ООН и Международным фондом спасения Арала. Кроме того, в 2023 году ЭСКАТО также приняла соответствующую резолюцию о модальностях создания Специальной Программы ООН для бассейна Аральского моря.



Среди других специфических проблем Центральной Азии, но имеющих гораздо более широкие последствия и воздействие, выделяем опустынивание и сокращение водных ресурсов. Все это требует более активного сотрудничества с ООН, физического присутствия офисов Организации в регионе на постоянной основе.



Туркменистан готов работать в этом направлении.



В качестве конкретного шага наша страна работает над созданием в сотрудничестве с ООН специализированной структуры - Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата.



Далеко за пределы региона вышла и каспийская проблематика. В этой связи мы особо подчеркиваем, что сохранение Каспия как уникального природного комплекса - это не только внутренние дела прибрежных государств, но и проблема и вызов глобального масштаба. Подходы к их решению должны быть соответствующими.



Поэтому Туркменистан обращается к ООН, ее профильным агентствам, таким как ЮНЕП и ПРООН, финансовым институтам, экологическим фондам, прежде всего Глобальному Экологическому Фонду, другим структурам с призывом перейти к системному и целенаправленному взаимодействию с прикаспийскими государствами в борьбе с обмелением водоема, разрушением его экологического баланса, сокращением биоразнообразия, по целому ряду других эколого-климатических проблем Каспийского моря.



Президент Туркменистана на последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложил Каспийскую экологическую инициативу. Мы готовы начать активный диалог по этой теме и надеемся на полную поддержку Генеральной Ассамблеи.



В вопросах Устойчивого развития мы предлагаем продвигать ряд конкретных инициатив Туркменистана.



В частности, речь идет о разработке Глобальной рамочной программы перехода к циркулярной экономике.



Среди других инициатив - создание



- Глобального атласа устойчивой транспортной связанности;



- и Альянса по глобальной энергетической безопасности и устойчивому развитию.



В сотрудничестве с ООН мы готовы приступить к разработке алгоритмов совместной работы над этими предложениями.



Туркменистан продолжит работу с ООН по преодолению последствий гуманитарных кризисов, решению проблем народонаселения, охране материнства и детства, защите прав инвалидов, беженцев, лиц без гражданства, по ряду других тем.



Хотел бы отметить, что наша страна проделала значительную работу по сокращению и предотвращению безгражданства. К настоящему времени в гражданство Туркменистана приняты более 32 тысяч человек из числа беженцев и лиц без гражданства. Таким образом, в этом году мы выполнили принятый пятилетний Национальный план действий по ликвидации безгражданства.



Дамы и господа,



В следующем году весь мир будет чествовать 80-летие основания Организации Объединенных Наций.



Мы приближаемся к рубежу, когда ответственность, дальновидность, реализм должны руководить всеми нашими помыслами и действиями. Пришло время осмыслить пройденный путь, дать оценки, исправить ошибки и недочеты, где это необходимо, и вместе двигаться дальше, по пути совершенствования деятельности Организации, ее институтов.



Одно должно оставаться незыблемым – приверженность ценностям, принципам и целям ООН, потому что они доказали свою жизнеспособность и соответствие коренным, долгосрочным интересам человечества. И вокруг этого неоспоримого факта сегодня как никогда требуется объединение всех ответственных сил.



Туркменистан верит в ООН, в ее огромный созидательный потенциал. Для нашей страны Организация Объединенных Наций была и остается уникальной структурой, обладающей универсальной легитимностью.



Голос ООН должен оставаться решающим в обеспечении глобального мира и безопасности, устойчивого развития, решении гуманитарных проблем.



Туркменистан и впредь будет вносить свой вклад в решение глобальных задач во имя будущего планеты через реализацию ее приоритетов.



Благодарю вас за внимание."

ИП "ТУРКМЕНинформ"