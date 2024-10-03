Глава МИД Туркменистана проводит встречи в Нью-Йорке

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Пребывающий с визитом в Нью-Йорке во главе представительной делегации руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов проводит встречи на полях 79-й сессии ГА ООН.

В частности, состоялись встречи с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асадом Маджид Ханом, действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных дел Республики Мальта Яном Боргом, прежним Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), послом Хельгой Шмид, заместителем Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло. Встречи были посвящены обсуждени актуальных аспектов двустороннего сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"