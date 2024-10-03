В Нью-Йорке обсуждены вопросы развития сотрудничества стран ЦА и США

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 сентября пребывающий с визитом в Нью-Йорке в рамках участия в работе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов принял участие в совещании министров иностранных дел Центральной Азии и США формата "C5+1".

В ходе переговоров, в которых приняли участие главы МИД Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и США обсудили ключевые аспекты развития многостороннего сотрудничества в сферах обеспечения безопасности и борьбы с угрозами современности, транспорта и логистики, экономики и торговли, экологии и охраны окружающей среды и других.

Также в рамках министерской встречи глава МИД Туркменистана провел встречи с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном и представителями официальных и деловых кругов США, в ходе которых были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах энергетики, безопасности, торговли и экономики, науки и образования.

ИП "ТУРКМЕНинформ"