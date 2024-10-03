Глава МИД Туркменистана провел встречу с руководителем ООН

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 сентября пребывающий с визитом в Нью-Йорке во главе представительной делегации руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

В ходе переговоров стороны провели обмен мнениями по ключевым аспектам развития сотрудничества Туркменистана и ООН в сфере обеспечения безопасности, содействия Афганистану, а также рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам недавнего визита главы ООН в Ашхабад.

ИП "ТУРКМЕНинформ"