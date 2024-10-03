Глава МИД Туркменистана проводит встречи с зарубежными коллегами

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 сентября пребывающий с визитом в Нью-Йорке в рамках участия в работе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел на полях сессии ряд встреч с зарубежными коллегами.

В частнсоти, состоялись встречи с министром по делам Европы и иностранных дел Республики Албания Игли Хасани, государственным министром и министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелем, главами МИД Филиппин Энрике Манало и Королевства Камбоджа Сок Ченда Софеа.

Кроме того, в этот день состоялись переговоры с исполняющей обязанности Генерального секретаря, Главой Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ Кэтрин Фирон и заместителем Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа.

ИП "ТУРКМЕНинформ"