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Глава государства поздравил представителей старшего поколения
01.10.2024 11:00

АШХАБАД, 1 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к старшему поколению страны с поздравлениями по случаю Дня пожилых людей.

В обращении говорится:

"Уважаемые старейшины, родные матери!

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю с Международным днем пожилых людей, вобравших идеалы гуманизма! Убежден, что торжества по случаю этого праздника сплотят почетных старейшин, родных матерей, всех сооте­чественников для достижения грандиозных целей – мира и прогресса на планете, и вдохновят их усердно и упорно трудиться во имя светлого будущего Отчизны!

Международный праздник провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций как особая дата в ознаменование гуманистических убеждений человечества. К нему приурочены весьма содержательные культурно-массовые мероприятия, которые пройдут по всей стране, в городах Ашхабад и Аркадаг. Праздничные торжества как проявление нашего безграничного уважения к старейшинам и родным матерям, которые своими мудрыми наставлениями и ценными советами укрепляют сплоченность общества и вносят значительный вклад в воспитание подрастающего поколения, подтверждают неизменную приверженность нами гуманизму и добронравию – принципам, связующим прошлое, настоящее и будущее.

Дорогие соотечественники!

Проводимая нами политика продиктована стремлением создать необходимые условия для мирной жизни, созидательного труда и комфортного отдыха человека, который провозглашен наивысшей ценностью государства и общества. В этом плане руководством для нас служат принцип Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты, Почетного старейшины Туркменистана Героя-­Аркадага «Государство – для человека!» и девиз «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!». Мы достигаем успехов в выполнении непосредственно связанных друг с другом национальных программ и масштабных реформ по дальнейшему повышению уровня жизни трудолюбивых граждан и укреплению позиции Родины на мировой арене как мощного государства, уверенно развивающегося в политико-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Выполняя задачи, определенные в «Программе Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах», мы последовательно улучшаем социально-бытовые условия населения, создаем новые города и этрапы, современные села и поселки, строим крупные промышленные предприятия и укреп­ляем основы национальной
экономики.

Уважаемые старейшины, любимые матери!

Мы придаем особое значение мудрым советам, которые опираются на ваш богатый жизненный опыт и трудовой путь, при выполнении грандиозных начинаний и укреплении сплоченности и целостности общества в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства. Вместе с тем они вдохновляют нас на новые свершения и великие цели. Для нас весьма важны ваши наставления, содействие и поддержка в обеспечении благополучия и согласия в каждой семье, реализации масштабных общественно-политических и социально-экономических преобразований. Исконные принципы, обеспечивающие неразрывную связь поколений, служат образцовой школой жизни, обуславливающей единство народа и вдохновляющей его на созидательный труд и великие дела.

В нынешнем году, проходящем под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги» и каждый день которого знаменуется славными событиями национального и международного уровня, мы также безмерно гордимся деятельностью Совета старейшин, образованного при Халк Маслахаты Туркменистана. На заседании Халк Маслахаты Туркменистана, которое состоялось в преддверии 33-й годовщины независимости страны, были приняты значимые для развития государства и общества решения благодаря мудрым рекомендациям и предложениям старейшин.

Мы особо ценим заслуги граждан старшего поколения в воспитании тех, кому предстоит приумножать авторитет независимой нейтральной Отчизны – молодежи – в духе патриотизма и гуманизма, на основе национальных ценностей и идеалов благородства – дружбы, взаимоуважения, нравственности, честности, мужества и трудолюбия. В торжественной обстановке им было присвоено звание Туркменистана «Hormatly il ýaşulusy», а дорогие матери – награждены орденом Туркменистана «Zenan kalby». Все это – знак высочайшей оценки их роли в нашем преображающемся обществе и заслуг в деле воспитания молодого поколения добропорядочными людьми с высокими моральными принципами в духе гуманизма, любви к Родине и к труду.

Уважаемые старейшины, родные матери!

Дорогие соотечественники!

Еще раз от всей души поздравляю с Международным днем пожилых людей!

Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни в радости и гордости за мирную и благополучную жизнь в нашей суверенной Отчизне!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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