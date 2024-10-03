Поздравления народу Китая

АШХАБАД, 1 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Председателю КНР Си Цзиньпину и премьеру Государственного Совета КНР Ли Цяну.

В посланиях содержались поздравления народу КНР по случаю празднования Дня провозглашения Китайской Народной Республики, пожелания мира, благополучия и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"