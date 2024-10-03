Продолжаются встречи главы МИД Туркменистана в Нью-Йорке

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 сентября пребывающий с визитом в Нью-Йорке в рамках участия в работе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел на полях сессии ряд встреч.

В частности, состоялись встречи с министром иностранных дел Республики Никарагуа Вальдраком Людвигом Витакером, заместителем Генерального секретаря ООН по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению Мовсесом Абеляном и заместителем Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Джинхуа.

ИП "ТУРКМЕНинформ"