Ашхабад посетила делегация Польши

АШХАБАД, 4 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 октября в Ашхабаде были проведены туркмено-польские консультации на уровне руководителей структурных подразделений МИД, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация МИД Польши во главе с заместителем директора Восточного департамента МИД Республики Польша Мареком Цалка.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества обеих стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сфере транспорта и логистики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"