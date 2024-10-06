Глава государства провел встречу с представителем ЕС

АШХАБАД, 4 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с прибывшей с визитом в Ашхабад Комиссаром Европейского Союза по международному сотрудничеству Юттой Урпилайнен.

В ходе аудиенции глава государства и его гостья рассмотрели ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, экологии, энергетики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"